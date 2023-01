3500 keer de Col du VAM: Dirk Dolfing beklimt de berg iedere dag

De volgende ochtend voelde Dolfing verandering in zijn lichaam. "Ik was die nacht niet uit bed geweest. De pijn was weg. Ik zei tegen mijn vrouw; 'Ik ga de berg weer op.' En ik ga nog altijd de berg op. Ik kan niet meer zonder."

Soepel loopt de 84-jarige Dolfing naar boven. Ook het steilste stuk met een stijgingspercentage van 10 procent is geen probleem. Iedere dag dezelfde route. Af en toe stilstaand om het uitzicht te bekijken. "Kijk, we staan op ooghoogte met de horizon. Dat is het mooie van een berg."

"De berg is het enige dat helpt tegen de reuma. Het is beter dan medicijnen. In de bossen lopen of ergens anders helpt me niet," zegt Dolfing. Zo lang als mogelijk blijft hij de berg opgaan. "Ik weet niet wat het is. Maar ik heb nooit meer pijn gehad. En nooit is lang. Ik kan alles nog. Ik word wel ouder, en dat kun je wel aan mij zien. Maar ik ben er toch tevreden mee."