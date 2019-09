Arias mist overleden teamgenoot Curaçao: 'Het was zo'n goeie gozer'

Arias was eerder deze maand met de selectie van Curaçao in Port-au-Prince, voor een wedstrijd tegen Haïti. "Pieter voelde zich al een paar dagen niet lekker", vertelt Arias aan de NOS . "We waren met z'n allen aan het ontbijten, maar lieten hem lekker uitslapen zodat hij kon uitzieken."De spelers hoorden niet veel later ineens het geluid van ambulances bij het hotel. Ze hadden nog geen idee dat die er voor hun teamgenoot waren. "Toen schreven jongens in de groepsapp dat het goed mis was", zegt Arias. "Hij is nog een aantal minuten gereanimeerd, maar het was te laat."Het tragische nieuws slaat in als een bom. "Je ziet dat iedereen in huilen uitbarst", herinnert de Emmen-speler zich. "Het was zo'n goeie gozer. Ook was hij een motiverende teamgenoot. Voor de wedstrijden en 's ochtends vroeg gingen we altijd bidden met de groep. Zijn gebeden waren altijd heel krachtig. Daar maakten we grapjes over."De spelers van Curaçao hebben ook last van een schuldgevoel. Hadden ze hem eerder naar een dokter moeten sturen? "Dat is achteraf, maar het is wel menselijk om bij jezelf te rade te gaan."Ook wordt er even getwijfeld of de wedstrijd tegen Haïti wel door moet gaan. De selectie komt, zonder trainers, samen om te overleggen. "Toen zijn we met z'n allen tot de conclusie gekomen dat we in zijn naam zouden spelen." De wedstrijd eindigt die avond in 1-1. "Na de wedstrijd ging iedereen op de grond liggen en kwam het besef dat Pieter echt weg is."Maar de knop moet om. "Op een gegeven moment moet je verder", zegt Arias tegen de NOS. "Iedereen heeft z'n verplichtingen bij de club. Maar we zullen altijd aan hem blijven denken."