Nijeveen krijgt padelbanen dankzij creatief plan: 'Nieuwe leden voor tennis vind je niet'

Tennisclub NTC in Nijeveen wil met de komst van twee padelbanen het ledenaantal een oppepper geven. De aanleg start in maart. Dat de bouwkosten momenteel er hoog zijn is een tegenvaller, maar daarvoor heeft de club een speciaal plan.

Het balletje ging rollen door een idee van NTC-bestuurslid Henk Schonewille. Hij denkt dat padelbanen weer toekomst kunnen geven aan NTC. "We hebben zo'n 130 leden en de gemiddelde leeftijd is aan de hoge kant", vertelt Schonewille. "En nieuwe leden vinden voor de tennissport is een utopie, die vind je niet. En we moeten de club toekomstbestendig te maken."

Daarom kijkt hij naar de nieuwe rage binnen de sportwereld, padel. Het is de snelst groeiende nieuwe sport in Nederland, en lijkt op tennis. "Een groot verschil is dat je de bal na de stuit tegen de wand of muur mag laten komen en hem dan pas terug hoeft te slaan. Dit mag ook weer via de muur en levert vaak verrassende rally's op", schrijft tennisbond KNTB.

185.000 euro

De velden komen naast de huidige tennisbanen. "In 2021 zijn we begonnen met dit traject", vervolgt Schonewille. Zo moest hij onder andere het geluidsniveau in kaart brengen. Dat is belangrijk omdat padel een bijzonder geluid maakt. Omdat de bal tegen de ramen en muren gaat, hoor je een harde pets. Dat zorgt op verschillende plekken in Nederland al voor geluidsoverlast bij omwonenden. "Maar dit blijkt in Nijeveen geen probleem, omdat de banen ver van de woonwijk komen te liggen", aldus Schonewille.

Ook een positief bodemonderzoek en de milieuvergunning zijn inmiddels binnen, waardoor NTC zich kan opmaken voor bouw. Dat wordt nog wel een uitdaging voor de club. "Door de situatie in de wereld is het metaal en glas behoorlijk duur geworden", legt Schonewille uit.

De banen gaan daardoor ongeveer 185.000 euro kosten, dat bedrag wil de NTC zoveel mogelijk bij elkaar krijgen door certificaten te verkopen. Een certificaat kost 125 euro per stuk en kopers krijgen 1,75 procent rente op jaarbasis.

Smash

"Er zijn al veel leden, inwoners van Nijeveen en bedrijven die interesse tonen", vertelt Schonewille. De rest van het geld wordt aangevuld met een banklening. "Maar die heeft een veel hogere rente, dus het helpt als veel mensen een certificaat kopen."

De banen gaan in de zomer open en NTC rekent dit jaar al op 80 nieuwe leden door de padelbanen. "We zijn een actief sportdorp, met een grote korfbalclub en een grote voetbalvereniging. We willen de verbinding zoeken met hen. Zodat de sporters in hun zomerstop op onze padelbanen kunnen sporten, de conditie in stand houden en hun coördinatie kunnen verbeteren", aldus Schonewille.

Stormachtig

Tennisclub MLTC in Meppel heeft al veel langer padelbanen, en al vele honderden leden. Ook verschillende Nijeveners zijn inmiddels daar lid. Vist NTC niet achter het net? "Het was natuurlijk mooi geweest als we ze al hadden, maar er moesten gewoon veel dingen geregeld worden. Het momentum is zeker niet weg", zegt Schonewille. "Wij mikken ook op leden uit de dorpen hier in de buurt. Daar is padelbanen bouwen vaak niet mogelijk omdat de tennisclub daar dichter bij de woningen ligt."