60 uur werkstraf voor mishandelen wethouder Zwiers

Wethouder Zwiers kreeg eind oktober vorig jaar klappen toen hij een bezoek bracht aan een woonwagenkamp in Steenwijksmoer. Zwiers bezocht de locatie ter voorbereiding op een gesprek met Plaatselijk Belang. Dit werd door de bewoner niet op prijs gesteld. De man sloeg de wethouder, waarna deze het terrein verliet met een blauw oog, een kapotte bril en een gescheurde broek.De verdachte wordt bijgestaan door advocaat Hugo Pellinkhof. De man ontkent de wethouder te hebben geslagen. "Hij had zich voorgesteld als Jan, ik wist niet dat hij de wethouder is. Hij begon meteen te zeuren over rommel op mijn erf en toen heb ik hem van mijn standplaats gestuurd." Volgens de verdachte heeft hij daarbij geen geweld gebruikt. "Ik liep met hem mee en toen zijn we over een stapel planken gestruikeld, Zwiers viel boven op mij.""Ik ben daarna nog met hem mee gelopen naar de auto en heb hem geholpen. Hij was het glaasje uit zijn bril verloren die heb ik er nog weer in gedrukt", aldus de man uit Steenwijksmoer. "Toen hoorde ik pas van hem dat hij wethouder is en dat hij aangifte tegen me ging doen."Advocaat Pellinkhof geeft in zijn betoog aan dat het raar is dat een wethouder in zijn eentje naar een woonwagenkamp gaat om over een probleem te praten. "Daar heb je speciaal getrainde ambtenaren voor." Ook komt de wethouder volgens hem autoritair over.Wethouder Zwiers is zelf niet aanwezig, wel heeft hij iemand van de gemeente naar de rechtbank gestuurd om mee te luisteren. Zwiers gaf eerder aan dat hij aangifte heeft gedaan omdat hij een voorbeeld wil stellen.Jan Zwiers spreekt volgens de rechter in zijn aangifte het verhaal van de verdachte tegen. "Hij heeft zich voorgesteld als wethouder Jan Zwiers van de gemeente Coevorden. Zwiers kwam op het woonwagenkamp omdat er veel klachten waren, onder meer over de rommel op het kamp.""Ik zag dat de man woest werd en een nog dreigender houding aannam. Hij begon gelijk te slaan, de eerste klap kon ik ontwijken en ik zei: 'dat moet je niet doen'. Ik heb geprobeerd de volgende klap af te weren door de man vast te pakken en wilde opzij stappen. Ik moest over rommel heen stappen en toen kwamen we allebei ten val", zo leest de rechter voor."Toen ik opstond sloeg hij me met zijn rechterhand vol op mijn bril, die vloog af. Hij kwam opnieuw op me af en raakte me met zijn linkervuist twee keer. Daarna kwam hij nogmaals op me af en schopte me op mijn been. Ik heb gezegd dat ik mijn bril wilde hebben en dat ik aangifte ging doen."Wethouder Zwiers is direct na het voorval onderzocht door een arts. Hij heeft meerdere bloeduitstortingen in het gezicht en op zijn linkerbeen. Een forensisch deskundige verklaart na onderzoek dat het er erg op lijkt dat met name de verwondingen van Zwiers komen door geweld en niet door een val.De officier van justitie verwijt verdachte dat hij geweld tegen een bestuurder heeft gebruikt. "U maakt het een reden voor mensen in de publieke sector om te zeggen: 'wil ik dit werk nog wel doen'."Sjoerd W. heeft PTSS maar wil daar niet veel over kwijt. "Dat heb ik eerder opgelopen en daardoor slaap ik erg slecht." De rechter vraagt hem nog of hij de wethouder geslagen kan hebben door zijn PTSS. "Nee, dat is absoluut niet het geval, ik heb hem niet geslagen."Lang geleden, in 2000, is de verdachte al eens veroordeeld voor een ernstige mishandeling. Daarnaast heeft W. nog een paar overtredingen op zijn naam staan. De rechter wijst verdachte W. er nog op dat mishandeling van een wethouder een zwaarder feit is.Sjoerd W. en wethouder Zwiers zijn nog een mediationtraject in gegaan. Daar heeft de man uit Steenwijksmoer volgens de rechter goed aan meegewerkt. "U bent het alleen niet eens geworden."