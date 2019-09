Gemeente Borger-Odoorn wil dorpsbudgetten invoeren

Voor wethouder Niek Wind is het invoeren van dorpsbudgetten een langgekoesterde wens. "Het is zelfs opgenomen in ons coalitieakkoord. Wat mij betreft gaan we het doen, maar we zijn nog in gesprek over hoe het er precies uit moet zien."Wind spreekt van een 'spannend proces'. "Want je geeft als gemeente toch een stukje zeggenschap uit handen. Je geeft ze het vertrouwen." Het college denkt in eerste instantie aan een bedrag van 100.000 euro voor de dorpen. Een deel wordt een vast bedrag, een deel is afhankelijk van het aantal inwoners.In de gemeenteraad zijn de reacties positief. "Het is mooi dat we inwoners op deze manier meer kunnen betrekken bij hun dorp", zei raadslid Jan Vos van Gemeentebelangen Borger-Odoorn. Ook andere partijen zien het wel zitten, maar er zijn ook nog de nodige vragen. Zo vraagt GroenLinks zich af of het budget wel toereikend zal zijn.Bij Dorpsbelangen Nieuw-Buinen is de champagne nog niet ontkurkt. "Het besluit moet in november nog vallen, maar we vinden het een positieve ontwikkeling", zegt voorzitter Derk Smit. "Maar het is zeker geen vrijheid blijheid. Het is niet zo dat we een zak geld krijgen en dat naar eigen inzicht kunnen uitgeven. Er moet sprake zijn van een uitgewerkt en breed gedragen plan. En je moet je ook achteraf verantwoorden, wat ook wel logisch is, want het is natuurlijk wel publiek geld."Smit zit wel met een dilemma. "We zijn een vereniging met leden, maar niet iedere inwoner is lid. We moeten straks wel voor het hele dorp keuzes maken. We zullen moeten bekijken hoe we dat op een zorgvuldige manier gaan doen." Smit denkt dat het geld vooral zal worden ingezet om veel bestaande activiteiten te ondersteunen.