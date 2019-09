Reis mee met dieren tijdens de Kinderboekenweek

IVN Regio Noord ontwikkelde samen met studenten van hogeschool Van Hall Larenstein het lespakket. Het gratis te downloaden pakket , met een lesmap en docentenhandleiding, is een handreiking aan onderwijzers van onder-, midden-, en bovenbouw. Juffen en meesters hebben met dit pakket een serie aan verhalen, spelletjes, opdrachten en proefjes voor hun leerlingen voorhanden.Waarom reizen dieren eigenlijk? Hoe doen ze dat? En waar gaan ze naartoe? Het reisgedrag van de gans, de kikker, de mol, de paling, de vleermuis en de slak staan centraal in het lespakket. Deze zes dieren hebben allemaal hun unieke manier van reizen.Wist je bijvoorbeeld dat een kikker in één sprong wel tien keer zijn eigen lichaamslengte ver kan springen? En dat een paling ook behoorlijke afstanden over land kan afleggen? Om goed aan te sluiten bij de Kinderboekenweek, bevat het lespakket een kort verhaal over elk dier.Het is de tweede keer dat IVN Regio Noord een lespakket ontwikkelt naar aanleiding van de Kinderboekenweek. Met een simpele download is het voor alle onderwijzers beschikbaar. Het pakket is al tientallen keren gedownload.