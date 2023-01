Politiek verslaggever Merel Ek (28) Hoogevener van het jaar

Politiek verslaggever Merel Ek (28) van Hart van Nederland is uitgeroepen tot 'Hoogevener van het Jaar 2022'. Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hoogeveen. Ze krijgt de prijs volgens de jury, omdat ze haar mannetje staat tussen al het politieke geweld in en rondom de Tweede Kamer. Ook heeft ze Hoogeveen meerdere malen positief in het nieuws gebracht.

Voor Ek, die in Hoogeveen is opgegroeid, was het een complete verrassing. Ze was door haar familie meegenomen voor een rondleiding in theatergebouw De Tamboer. Dat bleek een trucje te zijn om haar mee te krijgen naar Hoogeveen. Toen ze in de coulissen naast het podium wat geluiden hoorde van het publiek begon het langzaam te dagen dat er iets niet klopte.

"Ik hoorde iemand wat zeggen over een politiek verslaggever. Toen dacht ik eerst nog dat er wellicht een collega van me in de theaterzaal zou zitten", lacht Ek. "Maar toen werd mijn naam omgeroepen, ik was redelijk verbaasd ja. Mijn familie heeft het me heel goed in maling genomen, maar het is uiteraard een grote eer."

'Staat haar mannetje'

De verslaggeefster verhuisde naar Hoogeveen toen ze 4 jaar oud was. "De basis voor haar nieuwsgierigheid is hier gelegd", vertelt jurylid Dina van Lange. "Ook doet ze het geweldig aan tafel bij het programma Vandaag Inside. Johan Derksen plaagt haar nog wel eens met een geintje over Hoogeveen, maar die weet ze altijd goed te pareren. Ze staat echt haar mannetje."

Ook vindt de jury dat ze mensen gedurfde uitspraken weet te ontlokken tijdens interviews. Voorwaarde om mee te dingen voor de titel is dat iemand Hoogeveen positief onder de aandacht heeft gebracht. Ook moet diegene er wonen of hebben gewoond.

Van Meijeren

Ek kwam eerder dit jaar landelijk in het nieuws, omdat Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie (FvD), met draaiende camera haar werkkamer binnenviel. Hij betichtte haar van 'riooljournalistiek'.

Het Kamerlid van FvD plaatste een video op sociale media met de begeleidende tekst: "Activisten die riooljournalistiek bedrijven mogen niet langer wegkomen met hun leugens, desinformatie en fake news. Tijd voor de tegenaanval."

Zij ging aanvankelijk het gesprek niet aan toen zij de draaiende camera zag. Later sprak ze wel met Van Meijeren, nadat hij haar had gerustgesteld dat de camera weg was. Dat was niet waar: de camera liep nog en nam het gesprek op.

De journaliste bevroeg Van Meijeren eerder over de woorden die Johan Derksen had gebruikt over Forum-leider Baudet. Derksen zei in Vandaag Inside dat 'ze die gozer moeten liquideren'. Later was dat volgens hem een verspreking.