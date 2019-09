Molle Bethlehem (65) laat zich vijf dagen opsluiten om te stoppen met roken

De 65-jarige Bethlehem rookt nu z'n laatste sigaretten. "Ja, het mag nu nog", lacht hij. "Maar ik rook gewoon net zoveel als normaal."Vanaf morgen laat zich vijf dagen opsluiten in het zogeheten Stoptoberhuis in Vinkeveen. Samen met 49 andere rokers gaat hij weer de strijd aan tegen de sigaret. Dat wordt een flinke klus voor de Drent, die zo'n 25 sigaretten per dag rookt. "Ik wil stoppen vanwege mijn gezondheid. Mijn partner rookt niet. Sterker nog: ze heeft er een hekel aan. Dus ik heb een dubbele motivatie", vertelt Bethlehem.De man uit Gasselte is een verstokte roker. Hoe guur, nat of koud het buiten ook is, hij staat er z'n sigaretten te paffen. "Als je een echte roker bent, maakt dat niet uit. Als je maar kan roken", legt Bethlehem uit. Over hetdenkt hij ook vaak na. "Dat heb ik mijzelf zo vaak afgevraagd. Ik heb dertien jaar niet gerookt, maar ben toch weer begonnen."De verleiding werd hem toch weer te groot. Vooral als het gezellig is met vrienden in de kroeg. "Op een gegeven mocht je niet meer roken in de kroeg", zegt Bethlehem. "Dan zat je met een man of acht in het café, maar zat ik op den duur alleen binnen. Iedereen stond namelijk buiten te roken. Dus ik ging dan ook maar mee. En van het een komt dan het ander." Bethlehem nam weer een sigaret. "Ja, en als je dan weer begint, ben je verloren."Het Stoptoberhuis lijkt voor Bethlehem een soort laatste hoop. "De eerste keer had ik totaal geen moeite om te stoppen met roken, ik gooide alles weg. Maar ik heb nu al zoveel geprobeerd. Het lukt mij gewoon niet, dus moeten we dit maar proberen", aldus Bethlehem.Mensen die zijn ultieme poging willen volgen, kunnen dat doen via Stoptober.tv . "Het is de bedoeling dat we elkaar motiveren om van het roken af te komen", vertelt hij. "We zitten daar met een psycholoog en speciale coaches. Je krijgt ook verschillende dingen te doen, zodat je van de sigaret afblijft."Morgenmiddag om 13.55 roken Bethlehem en zijn lotgenoten de laatste sigaret. Om 14.00 uur gaat de deur dicht. "Ja, iedereen rookt voor die tijd nog even z'n laatste sigaret", lacht hij. "En dan gaan we naar binnen."