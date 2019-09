Waarom de politie drie keer in een maand dezelfde persoon zocht

Zulke hulp kan bestaan uit het naar huis laten gaan van de inmiddels gekalmeerde persoon, al dan niet met medicatie. In zo’n geval wordt voor de verdere behandeling gezocht bij de juiste instantie. Dat kan bijvoorbeeld Verslavingszorg Noord Nederland zijn. De GGZ werkt samen met allerlei partners die gericht zijn op specifieke problemen. De huisarts is vervolgens de directe contactpersoon, die heeft de regie bij vervolghulp.

Dat de politie met groot materieel uitrukt en sociale media inzet om publiek te vragen te helpen zoeken, zegt iets over de ernst van de zaak. In dergelijke gevallen kan de vermiste persoon een gevaar vormen voor zichzelf of anderen. Hoe kan het dat iemand die gevaarlijk gedrag vertoont zo makkelijk keer op keer wegloopt?Na een melding van een vermissing schat de politie de situatie in. Gaat het om een urgente zaak, zoals een minderjarige of in dit geval iemand die gevaarlijk is voor zichzelf of de omgeving, dan gaat de politie actief op zoek. Dat kan op verschillende schaalniveaus. Soms wordt het publiek via sociale media of een alert-bericht ingeschakeld.De afgelopen jaren heeft de politie steeds vaker te maken met problematiek rondom verwarde personen. In de afgelopen vijf jaar steeg het aantal meldingen met vijftien procent. Een deel van de meldingen komt dus door recidivisten.Wordt de verwarde persoon gevonden, dan gaat de politie in gesprek met professionals van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Er staat altijd een crisisteam klaar om de politie te adviseren. De teruggevonden vermiste kan tijdelijk worden vastgehouden op het bureau. De voorkeur gaat echter uit naar een omgeving waar iemand tot rust kan komen, waarna meestal de psycholance wordt ingezet om de persoon in kwestie op te halen.Een verpleegkundige beoordeelt of er mogelijk sprake is van psychiatrische problematiek. Vaak gaan verwarde personen naar de spoedpoli, waar ze rustig kunnen worden. Is de persoon aanspreekbaar, dan volgt er een gesprek met een psychiater. Dat neemt gemiddeld een à twee uur in beslag. Afhankelijk van de problematiek wordt er verdere hulp ingeschakeld.Het kan zijn dat de persoon moet worden opgenomen. “Opname is altijd het uiterste middel, het is heel ingrijpend voor de patiënt en zijn omgeving”, laat de GGZ Drenthe weten bij monde van Janneke Wilpshaar.Met de patiënt en de naaste omgeving wordt besproken of hij of zij vrijwillig wil worden opgenomen. Zo niet, dan kan een arts (meestal een psychiater) een verklaring opstellen. De geneeskundige verklaring gaat naar de burgemeester van de gemeente waar de cliënt op dat moment verblijft. De burgemeester kan vervolgens een inbewaringstelling afgeven, waarna de patiënt binnen 24 uur naar een instelling wordt gebracht.De patiënt mag de instelling alleen verlaten na toestemming van de behandelaar of wanneer de inmiddels ingelichte officier van justitie of de rechter de gedwongen opname stopt.De behandeling van verwarde personen is een uiterst precaire zaak. "Iedere situatie is anders", zegt Wilpshaar. "Vaak heb je te maken met een complexe situatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand een verslaving heeft én een psychiatrisch probleem. Dan is het ook nog eens kip- en ei-verhaal. Komt de verslaving door de aandoening of andersom. En hoe moet je dat behandelen?"Ondanks dat de naaste omgeving aangeeft dat opname noodzakelijk is, kan een volwassene vrijwillige opname weigeren. En een psychiater geeft niet zomaar een verklaring af waarop een burgemeester kan besluiten tot gedwongen opname. Daarnaast kan het zo zijn dat een verward persoon persoon geen tekenen van psychiatrische problemen vertoont, maar eenmaal thuis weer vervalt in verwarde toestand.Over iemand kan een geneeskundige verklaring worden afgegeven als hij of zij een acuut gevaar is voor zichzelf of de omgeving, het gevaar een gevolg is van een 'stoornis van de geestvermogens' en de opname in een instelling echt nodig is om het gevaar weg te nemen.Voldoet een verward persoon niet aan die eisen, dan is onvrijwillige opname niet mogelijk. Zo kan het zijn dat, ondanks duidelijke signalen van verwardheid, iemand meerdere keren in een maand wegloopt en een gevaar vormt voor zichzelf of de omgeving.