Ondernemen in Drenthe: Wij geven onze kennis over waterstof liever niet aan grote oliemaatschappijen

In januari volgend jaar moet het eerste prototype klaar zijn. En dan is het zaak dat ze in productie gaan om ze goedkoper te maken, zegt Joost van de Laar van H2-Tech in Ondernemen in Drenthe op TV Drenthe. "Wij hebben aantallen nodig om scherpe prijzen te maken. Nu kost een systeem snel 125.000 euro. Dat kan tenminste voor de helft."Het Hoogeveense bedrijf maakt een unit voor huishoudens en MKB bedrijven. Daarmee word je minder afhankelijk van energiemaatschappijen. Bovendien gaat groene energie niet helemaal verloren.Er zijn wel systemen waarin groene energie van windmolens en zonnepanelen worden omgezet in waterstof, maar dan gaat het over hele grote systemen. Ongeschikt voor huishoudens.Nu de fossiele brandstoffen op raken, zoeken grote oliemaatschappijen ook naar alternatieven. Shell bijvoorbeeld adverteert veel met spotjes over de toepassing van waterstof.Deze maatschappijen hebben kapitaal en zouden het proces kunnen versnellen. Maar op een samenwerking van Van de Laar hoeven ze niet te rekenen. "Het zal de ontwikkelingssnelheid ten goede komen. Maar je moet je als ondernemer wel afvragen of je dat wil. Voordat je het weet, gaan ze er met je techniek vandoor."Van de Laar en zijn bedrijf bouwden in het verleden al eens mee aan een rondvaartboot voor Rederij Lovers in Amsterdam. Op waterstof. Maar dat project heeft het niet gehaald. De gemeente Amsterdam werkte het plan tegen volgens Van de Laar. "En dat is nog steeds eeuwig zonde. Op waterstof kom je verder dan op accu's."Het is weer even een drukke maand die er aan komt voor accountant Josco Huizing uit Coevorden. "Het is de tijd van de 'negen maanden cijfers'. Bedrijven willen alvast weten waar ze staan."Huizing werkte eerst voor een baas, maar was klaar met het beknibbelen op budgetten en de weinige tijd die hij had voor klanten. En dus begon hij voor zichzelf.De accountancy ligt nogal onder vuur vanwege schandalen en fraude. Er zijn inmiddels reclamespots die er voor moeten zorgen dat het imago beter wordt. Accountants moeten verplicht op cursus waar gesproken wordt over fraudebestrijding.Desondanks is de accountancy voor Huizing een prima wereld om in te werken. Of Prinsjesdag positief was voor ondernemend Drenthe? "Nee. Onze regering doet beloftes over koopkracht. Maar dat gaat ten koste van ondernemers. Wat minder zelfstandigenaftrek, de verhoging van de dividendbelasting en de vennootschapsbelasting wordt minder verlaagd dan eerder gezegd en het komt nog later ook."Manon Snoeker heeft werk waarbij emotie een grote rol speelt. Ze is trouwambtenaar, maar ze doet ook aan uitvaartbegeleiding. "Ik doe het werk met mijn hart en doe het heel graag. Het voelt niet als zwaar."En zo kan ze van een bruiloft op dezelfde dag bij een uitvaart terecht komen. "Je kan zoveel betekenen voor mensen. Het gaat voor mij verder dan dat een overledene aan het einde van een periode wordt begraven of gecremeerd. Er kan zoveel meer waardoor mensen met een goed gevoel op die periode terug kunnen kijken. Een uitvaart die bij hen past."Ondernemen in Drenthe is te zien na het regionale nieuws. En anders online: