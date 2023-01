Tweede auto in paar uur tijd in vlammen op in Assen

In Assen is afgelopen nacht rond 3.45 uur opnieuw een auto in vlammen opgegaan. Het gaat deze keer om een bestelbusje dat geparkeerd stond aan de Begoniastraat in de provinciehoofdstad.

Een auto die naast het busje stond geparkeerd is ook beschadigd geraakt. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.