Oranje torenhoog favoriet bij Motocross of Nations op TT Circuit

"Het is de grootste wedstrijd van het jaar met de meeste media-aandacht. Het is een wedstrijd waarin je voor je land rijdt en deze keer ook nog eens in eigen land. En de koning komt kijken en natuurlijk heel veel vrienden, familie en sponsors. Het is zeker dit jaar een wedstrijd waar ik super gemotiveerd voor ben", zegt Jeffrey Herlings. "Het is vergelijkbaar met een voetballer die de WK-finale mag spelen. Dit is écht iets groots."Voor Herlings is het extra bijzonder om terug te keren op het TT Circuit. Vorig jaar werd hij hier, als eerste Nederlander ooit, wereldkampioen in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross."Het was de mooiste dag uit m'n leven", zegt hij daarover. Maar afgelopen seizoen verliep desastreus. De Brabander verbrijzelde zijn voet en stond lang aan de kant. Bijna meteen na z'n come-back brak hij ook nog zijn enkel. "Ik kijk ontzettend uit naar Assen. Het kan mijn seizoen nog een beetje goedmaken als kers op de taart. Maar de taart zelf ontbreekt dit seizoen", verklaart Herlings.Glenn Coldenhoff is de man in vorm. Ook hij was lang uitgeschakeld na een zware polsblessure. Maar hij kwam sterker terug dan ooit tevoren. De laatste vijf Grand Prix stond Coldenhoff op het podium. Ook wist hij er zelfs twee te winnen. "Het is een optelsom van alles. De motor wordt steeds beter. Ik word zelf steeds een beetje beter. En dan komt het vertrouwen ook meteen", zegt Coldenhoff.Calvin Vlaanderen completeert het Nederlands team De geboren Zuid-Afrikaan heeft een dubbel paspoort. Vorig jaar viel hij vroeg uit tijdens de Motocross of Nations. "Ik kreeg een steentje in mijn oog en ik mocht niet meer verder van de artsen. Dat was heel zonde. Het zorgt ervoor dat ik nu nog meer motivatie heb", laat Vlaanderen weten.Aan de Motocross of Nations doen 34 landen mee. Alle landen sturen drie coureurs. Zij rijden allemaal twee wedstrijden. Herlings vertegenwoordigt ons land in de MXGP-klasse. Calvin Vlaanderen rijdt in de MX2 en Glenn Coldenhoff zien we in de Open klasse. De resultaten van de drie coureurs worden bij elkaar opgeteld. Het slechtste resultaat mag geschrapt worden. Alle resultaten samen bepalen welk land er met de wereldtitel vandoor gaat.Zondagmiddag, tijden de laatste wedstrijd, is koning Willem-Alexander te gast op het TT Circuit. "Ja nu de koning komt kunnen we niet afgaan", zegt Glenn Coldenhoff. Hij ontmoette hem nog nooit. Dit in tegenstelling tot Jeffrey Herlings. "Ik geloof na m'n wereldtitel in 2013 hebben we samen een keer geluncht. Dat was prachtig. Dus nu een jaar of zes later hoop ik hem weer de hand te kunnen schudden", besluit Herlings.Sinds zondagavond zijn 1.300 vrachtwagens zand gestort op het TT Circuit. Vanmiddag is de baan goedgekeurd door de wereldmotorsportbond FIM.