Dit weekend in de Drentse natuur: 28 en 29 september

Over de Hondsrug valt honderduit te vertellen. Zaterdag kom je alles te weten over de natuur in het gebied, maar ook over de bodemkundige en cultuurhistorische eigenschappen komen aan bod tijdens deze wandeling . Je wandelt samen met de gids over de flanken van deze langgerekte zandrug.Wandel zaterdag zo'n drie kilometer over het Dwingelderveld en laat je verrassen door alle paddenstoelen die je tegenkomt. Een gids van Natuurmonumenten helpt je met het op naam brengen van de paddenstoelen. Een echte seizoenswandeling Een gids van Staatsbosbeheer neemt je zondag mee over de mooie paden van het Drents-Friese Wold. Tijdens de wandeling vertelt de gids meer over de natuur. Maar er is ook tijd om kennis te maken met de andere wandelaars. Het is een Ontmoetingswandeling , een kans om nieuwe sociale contacten op te doen. Na het lopen staat er een kopje koffie en een plak cake klaar.