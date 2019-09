Asser woning op slot na vondst harddrugs

De politie trof in het pand een handelshoeveelheid harddrugs aan. Volgens de gemeente vormt een dergelijk pand een bedreiging voor de openbare orde. De sluiting moet duidelijk maken dat er geen drugs meer wordt gehandeld bij het pand in de wijk Marsdijk.Het is de zesde keer dat Out dit jaar gebruik maakt van zijn bevoegdheid om drugspanden te sluiten. In 2018 sloot hij in totaal elf maal een pand.De sluiting van panden moet omwonenden een veilig gevoel geven. Directe omwonenden zijn via een brief door de gemeente geïnformeerd over de sluiting.