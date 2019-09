Minder reizigers via Airport Eelde dan vorig jaar

Als enige luchthaven in Nederland had Groningen Airport Eelde minder reizigers in het tweede kwartaal, ten opzichte van vorig jaar .

Het aantal reizigers dat aankwam en vertrok, daalde in het tweede kwartaal met 12 procent ten opzichte van 2018, becijferde het CBS. In totaal verwerkte GAE 57.000 passagiers in april, mei en juni.Dat waren bij de Nederlandse luchthavens in totaal 21,8 miljoen passagiers in het tweede kwartaal, 2,7 miljoen meer dan een jaar eerder. 87 procent vertrok of landde op Schiphol. Ondanks dat bij de overige Nederlandse luchthavens dus groei te zien was, is het wel de kleinste groei van de afgelopen vijf jaar.