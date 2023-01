Goede voornemens: 'Veel Drenten haken al snel weer af'

"Het geheim van het welslagen van goede voornemens zit hem in het maken van goede plannen", vertelt Anke Wagenaar. "Het gaat om gedragsverandering en dus iets anders doen dan we gewoon zijn en dat blijkt vaak lastig. We denken eigenlijk doorgaans niet zo goed na over ons gedrag, behalve wanneer we bijvoorbeeld vakantieplannen maken of de ramen gaan lappen. Het is niet veel meer dan vijf procent van ons gedrag waar we goed over nadenken".