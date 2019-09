De Leeuw over 'dj' Chacon: 'Ik ken echt geen enkele artiest die hij opzet'

FC Emmen speelt vanavond om 20.00 uur op de Oude Meerdijk tegen ADO Den Haag. De wedstrijd is live te volgen op Radio Drenthe en via het liveblog op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe-app.

Aanvoerder Michael de Leeuw heeft zin in vanavond. Dat vertelde hij vandaag op Radio Drenthe, in de rubriek. In die rubriek vertellen bekende mensen uit Drenthe over hun herinneringen bij een bepaald lied.Muziek speelt voor De Leeuw ook een belangrijke rol, maar niet als wedstrijdvoorbereiding. "Ik ben de hele dag met de wedstrijd bezig, maar iedereen bereidt zich op z'n eigen manier voor", vertelt hij. "Ik ga meestal in de ochtend even naar buiten om een stukje te wandelen en mijn lichaam 'aan' te zetten. Even normale dingen doen, dan voel je je 's avonds het best."Veel voetballers stappen altijd met oordoppen en koptelefoons op uit de spelersbus. De Leeuw niet. Maar in de kleedkamer ontkomt hij niet aan muziek van 'dj' Michael Chacón. "Hij draait altijd van die Spaanstalige muziek. Ik ken echt geen enkele artiest die hij op zet. Maar het is wel lekker om zo voor de wedstrijd richting de warming-up te gaan."Heel divers lijkt de muziekkeuze niet echt te zijn in de FC Emmen-kleedkamers. Nieuweling Sergio Peña draait graag dezelfde muziek als Chacón. "Hij is nog niet zo lang bij ons, maar hij heeft al redelijk snel de muziekbox ingepikt", lacht De Leeuw.De Leeuw hoefde niet lang na te denken over zijn keuze voor. Dat werd namelijk, van de Gypsy Kings. "Vorig jaar speelden we uit tegen Willem II ", weet hij nog. "In die wedstrijd speelden we ons met FC Emmen veilig."In de urenlange busreis terug naar Emmen werd dat lied keer op keer gedraaid. "Ik denk wel een keer of tien", blikt De Leeuw terug. "Maar elke keer als we bij het refrein kwamen, zong het hele team: 'Va-kantie, oh oh... va-kantie, oh oh oh oh', in plaats van Volare. Dus elke keer als ik die plaat hoor, vertaal ik dat refreintje automatisch." De spelers van FC Emmen zongen over vakantie, omdat ze geen nacompetitie hoefden te spelen. De vakantie stond dus voor de deur.