Zo ging het met de bloemenweide van Oussoren

In het vroege voorjaar zagen we hoe Wim en Yvonne Oussoren in Klijndijk hun bloemenweide inzaaiden. Een kleurrijke bloemenweide was de wens, een landschap met meer natuur en meer insecten. Een paar maanden later kijken we of die wens is uitgekomen.

Zinloos gras maakt plaats voor bloemen

De insecten waren talrijk, de bloemenweide heeft allerlei vlinders en bijen gelokt. Wim Oussoren: "Als je echt even stil gaat staan en je focust op één plek dan zie je niet alleen de grote vlinders en hommels maar talloze kleine andere insecten."De Oussorens deden mee aan een project van IVN afdeling Borger-Odoorn. Het doel daarvan is 'zinloos' gras te vervangen door bloemen. Bij het echtpaar in Klijndijk is het project in ieder geval geslaagd."Ik zie toch heel veel bloemen die je normaal niet ziet", zegt Wim. "Ik weet niet of alles opgekomen is wat ingezaaid is, maar ik heb ook gehoord dat dat volgend jaar kan komen. Dus het is een verrassing wat er elk jaar opkomt."