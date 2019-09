Formule1 fans Assen laten van zich horen met ludieke 'stikstofactie'

Het idee: Langzamer rijden en de uitstoot van stikstof beperken om er voor te zorgen dat Max Verstappen volgend jaar op het circuit van Zandvoort kan racen.Zandvoort moet aan de slag met het opknappen van het circuit voordat volgend jaar op 3 mei de Dutch GrandPrix wordt verreden. Er moet ook een nieuwe toegangsweg komen. Dit alles gaat gepaard met de uitstoot van stikstof. Verschillende milieuorganisaties maken bezwaar tegen de komst van de Formule 1 op het circuit van Zandvoort.Een vergunning is nodig, maar die is er nog niet. Daarom wil de Businessclub, als ludieke actie, rondom Assen alvast wat stikstof besparen om Max Verstappen alsnog zijn rondjes te laten rijden.Op de borden staat MAX 33, MAX 66 en MAX 99. Verwijzend naar hoe snel je mag rijden. Boven de A28 hangt een spandoek ‘MAX 99 VOOR MAX’.Het getal 33 verwijst overigens naar het nummer van Max Verstappen.Eigenlijk was het streven van de Businessclub om met haar leden campagne te voeren om het Formule 1 circus naar het TT Circuit in Assen te halen. Maar de FOM, de organisator van het evenement, koos voor Zandvoort vanwege de historie en de ligging van het circuit."In Assen zijn heel veel Formule1 fans", zo schrijft de club. "Een Dutch Grand Prix moet hoe dan ook door gaan. Om Zandvoort te helpen heeft Assen besloten om de stikstofuitstoot van tevoren al te compenseren door minder hard te gaan rijden".Er is inmiddels ook een website in de lucht vanwege deze actie . Daarop is een poster te downloaden die je kunt printen en in je auto kan hangen. "Om aan te geven waarom je zo langzaam rijdt als je moeder".