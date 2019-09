Rookruimteverbod: ‘Je wordt van links en rechts genaaid'

Er zijn maar weinig horecagelegenheden in onze provincie met een rookruimte, maar van de cafés die er wel eentje hebben, vinden de meesten het besluit het maar niks. Eigenaresse van Aces in Hoogeveen, Jeanet Siy noemt het besluit zelfs 'dramatisch.'De eigenaresse zegt dat het maken van een rookruimte veel geld heeft gekost. Naast het geld dat de rookruimte haar heeft gekost, is ze er vrij zeker van dat het aantal klanten ook zal afnemen.Han Mulder van Stadscafé Vancouver in Coevorden vindt de kosten ook het grootste probleem van dit verbod. Een paar jaar geleden was de rookruimte een must, maar nu kan de ruimte alweer de deur uit. "Je wordt van de ene kant naar de andere kant geslingerd", zegt Mulder. "Wie gaat mij compenseren? Je wordt van links en rechts genaaid."Die ontevredenheid is ook te merken bij Shooters-eigenaar Glenn Pouw. Volgens hem is de rookruimte een sterk punt in de Hoogeveense club. Naast de onkosten, heeft Pouw ook nog een andere zorg. Hij is bang dat er ruzie ontstaat, als klanten van alle kroegen buiten een sigaretje gaan roken in plaats van in de kroeg.Voor Café de Brasserie in Emmen is het niet zo'n punt. Zij hebben een oude, rode telefooncel midden in de kroeg, die altijd diende als rookruimte. Dit is niet meer het geval. De rookruimte wordt omgetoverd tot oplaadpunt. Het verbod hoeft dus niet altijd drama te betekenen.