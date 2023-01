Het is Wereld Brailledag: 'Mensen roepen dat ik uit mijn doppen moet kijken'

Het is vandaag Wereld Brailledag. Op deze dag wordt de bedenker van het brailleschrift in het zonnetje gezet, want door deze uitvinding kunnen duizenden slechtzienden en blinden weer lezen.

Braille is voor blinden en slechtzienden een uitkomst, maar inmiddels is het braillealfabet ingehaald door de technologie.

"In de tijd dat ik het leerde, heeft het mij opgeleverd dat ik in huis zelfstandig dingen kon vinden. Bijvoorbeeld met mijn kleding. Samen met iemand heb ik de kleding allemaal op kleur en op soort gesorteerd. Dan staat op de plank van mijn kast in braille: 'blauwe broeken' en 'bijpassende shirts', of 'zwarte broeken' met 'bijpassende shirts'", vertelt Smelik.