Assenaar ziet bedrijfsbus afbranden: 'Ik heb geen vijanden'

Raphael Magermans is net anderhalf jaar geleden voor zichzelf begonnen en zag alles wat hij in die tijd heeft opgebouwd vannacht in vlammen opgaan. "Ik lag als een blok te slapen en kreeg telefoon, zeggen ze ineens: 'Je bus staat in brand'. Dus ik doe de broek aan en ga kijken", blikt het slachtoffer terug op zijn nacht.

Vannacht om kwart voor vier was het voor de tweede keer deze nacht raak in Assen. Opnieuw brandde een voertuig af, de eerste brand was al rond 22.00 uur in de Nobellaan. De bus van Magermans stond geparkeerd in Assen-Oost, in de Begoniastraat.

'Ik weet niet wat ik moet denken'

Uiteindelijk staat Magermans op straat te kijken hoe zijn bus afbrandt en zijn privéauto ook onherstelbaar beschadigd raakt. "Die heb ik pas drie weken geleden gekocht", zegt Magermans. "Zowel de bus als de auto waren WA-verzekerd. Ik wilde wel beperkte casco, maar dan betaal je dubbele premie. Dat is zo 350 euro."

Wat er vannacht precies gebeurd is, weet Magermans niet. "Geen flauw idee, totaal niet. Ik heb geen vijanden, ik weet niet wat ik moet denken."

Hoe de toekomst van zijn bedrijf eruitziet, is nog onzeker. "Ik zou per 9 januari een samenwerking aangaan, maar ik heb nu niets meer. Geen idee of dat door kan gaan." Ook voor de apparatuur in zijn bus was Magermans niet voldoende verzekerd. "Daar kom je nu pas achter. Dan zakt ineens de hele aardbodem in."

Politieonderzoek

"Ik sta altijd voor de mensen klaar", zegt Magermans emotioneel. Inmiddels is er een crowdfundingsactie opgezet om hem een steuntje in de rug te geven. "Ik heb vier kinderen, die moeten ook eten."