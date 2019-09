"Er is een onderzoek geweest in Amerika dat sport in het algemeen, maar boksen in het bijzonder goed is Parkinson-patiënten", vertelt Talens. Hij is naast psychisch hulpverlener ook bokstrainer. "Dat komt zo mooi bij elkaar!"Toch een logische combinatie dus, dat boksen met Parkinson-patiënten. "Mohammed Ali had ook Parkinson", zegt de bokstrainer van Boxing Academy Assen, die binnenkort met het bijzondere project start.De symptomen van Parkinson zijn niet altijd te zien. De zichtbare dingen zijn het trillen en stijf worden, maar veel Parkinson-patiënten krijgen door de ziekte een slaapstoornis of lopen een depressie op. Ook hebben ze soms moeite met slikken en bewegen in het algemeen.Moeten we ons het boksen voorstellen zoals op televisie? "Wij doen het non-contact", legt Talens uit. "Dus de boksbewegingen en de coördinatietrainingen. Die zorgen ervoor dat alle hersendelen geactiveerd worden en bepaalde functies gaan overnemen. Ook wordt dopamine aangemaakt die Parkinson-patiënten te kort komen in hun hersenen.""Parkinson is een vrij agressieve ziekte. Boksen geneest de ziekte niet, maar remt het wel af." Talens heeft de eerste workshop al gegeven, in Stadskanaal. Daar werd het goed ontvangen. "Ik zag alleen maar blije gezichten. Acceptatie van elkaar, dat ze er weer mogen zijn en dat ze er toe doen."Meer informatie over het boksen voor Parkinson-patiënten is hier te vinden.