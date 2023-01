Drentse bevolking groeit, maar niet zo hard

De Drentse bevolking is gegroeid. In alle Drentse gemeenten kwamen er inwoners bij. Dit komt onder andere door de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. In Drenthe bleef de bevolkingsgroei met 9 personen per duizend inwoners het meest beperkt van alle provincies, blijkt uit cijfers van het CBS.

In Meppel groeide de bevolking het meest. Het ging om iets meer dan 18 nieuwe inwoners per duizend inwoners. Dit kwam voornamelijk door het vestigen van Oekraïners in de gemeente. Mensen die sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari vanuit Oekraïne naar Nederland kwamen, vestigden zich in alle Drentse gemeenten. In Meppel gebeurde dit het meeste. Daar gaat het om meer dan 10 Oekraïners per duizend inwoners. De Oekraïners worden er opgevangen in het voormalige ziekenhuis.

In de gemeente Westerveld is de bevolking met nog geen persoon per duizend inwoners gegroeid. Dat maakt Westerveld een van de veertien gemeenten die met minder dan een persoon per duizend inwoners is gestegen, of waar het inwonersaantal is gedaald.