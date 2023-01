Djammen: ROO dut Drèents

Er wordt niet alleen Drents gesproken in Drenthe. Ook vlak daarbuiten zijn gebieden waar het lokale dialect sterk verbonden is met het Drents, zoals in de kop van Overijssel, waar Rouveen ligt. En daar komen Alfred en Jaap Roo vandaan. Oftewel ROO.

"We hebben een taalgebruik dat bij ons in Rouveen, gemeente Staphorst, veel gesproken wordt", vertelt Alfred. "Ik woon inmiddels in Meppel en het is ook wel een taaltje wat daar veel gesproken wordt." Door enige vorm van toeval zijn ze kort geleden begonnen met Drentse liedjes schrijven.

Podcast

"We zijn vorig jaar gevraagd om twee liedjes in het dialect te komen spelen in de podcast De Nedersaksen", vertelt Jaap. "Dat was voor ons eigenlijk de eerste keer dat we dat gingen doen."

De podcast wordt gepresenteerd door de Sallandse streektaalvoorvechter en muzikant Hendrik Jan Bökkers en de Rouveense streektaalfunctionaris Albert Bartelds. "We kregen min of meer een opdracht voor die podcast. We moesten een nummer schrijven over Rouveen", legt Alfred uit. Dat deden de broers. Hier vuul ik meej thuus heet het nummer en het werd heel goed ontvangen tijdens de première van het lied bij de podcast.

"Wauw", zei Bökkers na enige momenten van stilte nadat de broers de gitaar lieten uitsterven. "Ik gao weer verhuzen naor Rouveen geleuf ik", voegde Bartelds daar aan toe. "Wat meej opvalt," ging Bökkers verder tijdens de podcast, "het klinkt zo natuurlijk. Het is net of jullie jaoren lang niks anders doet as in het dialect zingen." En daar zit nu net de crux, want ook Alfred en Jaap waren verbaasd over het gemak waarmee het schrijven ging. "Dat merkten we zelf wel, dat het wat makkelijker op papier kwam allemaal, in vergelijking met onze Engelse teksten", legt Jaap uit.

Ode aan noorderling

De streektaalnummers werden niet alleen binnen de podcast goed ontvangen, maar meerdere mensen lieten weten enthousiast te zijn over de liedjes. "Zeker in Rouveen en omstreken worden we wel gestimuleerd om dat meer te doen", vertelt Alfred.