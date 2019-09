Met een spreuk bevestigt nieuwe woongroep haar spirituele verbondenheid

Elf jaar geleden was het een aantal mannen dat bedacht hun derde levensfase samen te willen volbrengen. De Vereniging Seniorenwoongroep werd opgericht en maakte plannen. Maar de groep viel uit een in een groep die in Drachten wilde wonen en een groep die in Appelscha rondkeek.Die groep uit Appelscha is uiteindelijk in Diever terecht gekomen. De gemeente Westerveld bood ruimte op uitbreidingswijk Kalterbroeken. Daar staat nu een rijtje duurzame woningen; 10 koop en 12 sociale huur. De woongroep is een kleine woningbouwvereniging die zelf bepaalt wie toegelaten wordt.Joke van Leen en Akke Overzet van de woongroep zijn in hun nopjes met het resultaat. "Het is precies wat we voor ogen hadden", zegt Akke: "Het was roeien tegen een aantal stromen in. Woningstichtingen vroegen we of ze wilden mee werken. Geen één werkte mee." "Maar het was ook zo dat de overheid de woningbouwverenigingen dwong meer met renovatie bezig te gaan", zegt Joke.Diever is welkom op de open dag en de woongroep benadrukt zich als deel van het dorp te zien. Akke: "Er zijn al bewoners die in het dorp vrijwilligerswerk doen. We willen nog een voedselbos realiseren en daar zijn we met de gemeente mee bezig. Hier hebben we de ruimte." Joke: "En we wonen toch ook bij een levendig dorp."Vrijdagmiddag was er dan de officiële opening van het complex aan de rand van Diever. Daarbij ook wethouder Jelle de Haas: "Ik vind het schitterend dat mensen in staat zijn samen zoiets neer te zetten. En ook om zorg te dragen voor elkaar.""Westerveld is op één of andere manier interessant voor dit soort woongemeenschappen. We hebben natuurlijk de Hobbitstee, een leefgemeenschap. In Vledderveen is er een project dat binnenkort begint dat heel erg gericht is op zorg. Het boeiende vind ik altijd de passie waarmee mensen beginnen" , zegt De Haas.De wethouder kijkt ook met interesse naar de wijze waarop het bouwwerk is vorm gegeven. "Die ronde vorm. Geen belemmeringen van hoeken en geen remmingen. Als je hier staat en je hoort de passie, dan dwingt je dat tot dit soort filosofische gedachten." De gemeente staat open voor andere initiatieven zegt De Haas daarbij: "Wij gaan altijd op zoek naar mogelijkheden."Groter dan dit wordt Woongroep Zandroos in elk geval niet. Akke: "Dit is te overzien, we kunnen als groep nu makkelijk overleggen. Het is onze keus om als betrokken buren naast elkaar te wonen. En daarvoor moet het juist niet te groot worden, want dan wordt het te anoniem."Joke: "Iemand van ons zei laatst, ja ik hoor soms wel wat van de buren, maar het is toch familie. Het familiegevoel hebben we onderling heel sterk."In de gemeenschappelijke ruimte hangt de spreuk aan de muur. De spreuk is zelfs ingemetseld onder een uit pentagrammen opgebouwde tegeltableau in het halletje. "Iedereen kan zich vinden in deze spreuk, dat is het mooie ervan", zegt Akke.´Respectvol naar alles wat is. In verbinding met ons zelf, elkaar, de Aarde en de Spirituele Wereld.´