Jan Nieboer: Ik hoor maar niks van het Openbaar Ministerie en ik wil mijn stropdassen terug

Nieboer is slecht te spreken over de manier waarop het OM optreedt en communiceert. "In de krant lees ik dat ik daadwerkelijk vervolgd word, maar mijn advocaat en ik weten van niks. Er is mij helemaal niets bekend over het verdere verloop van de zaak."De inwoner van 2e Exloërmond is sinds 1 augustus weer op vrije voeten. Vanaf 19 juni zat de woordvoerder van Platform Storm in voorlopige hechtenis. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het versturen van dreigbrieven aan bedrijven die werkzaamheden zouden uitvoeren aan windpark Drentse Monden Oostermoer. Nieboer ontkent de beschuldigingen.Wat Nieboer betreft komt er zo snel mogelijk duidelijkheid. "Ik verwacht dat de zaak wordt geseponeerd. Maar als het wel tot een zitting komt is het ook prima, dan zal blijken hoe het zit en kan ik me richten op het krijgen van een schadevergoeding. Ik ben heel benieuwd wat er bij de zitting tegen Jan H. te berde wordt gebracht."Woordvoerder Melanie Kompier van het OM Noord-Nederland zegt dat het Openbaar Ministerie Nieboer hoe dan ook voor de rechter wil brengen. Dat Nieboer en zijn advocaat daarvan nog niet in kennis zijn gesteld is volgens haar niet gek. "Want het onderzoek loopt nog. Pas als dat klaar is en het dossier compleet is gaat het naar alle partijen en komt er een dagvaarding."Intussen voert Nieboer nog een andere strijd met het OM: hij wil twee stropdassen terug die door zijn vrouw naar het cellencomplex in Groningen zijn gebracht toen hij daar vastzat. "Ik heb ze niet teruggekregen nadat ik later in Lelystad in de cel zat. Het is voor mij een principekwestie."