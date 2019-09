Auto die op Meppeler spoorbrug werd geramd door intercity vloog letterlijk uit de bocht

Volgens de politie raakte de bestuurster de macht over het stuur kwijt en reed ze in de berm over iets heen en dat zorgde ervoor dat ze meters verderop bovenop de brug terecht kwam. "De vrouw is letterlijk uit de bocht gevlógen," zegt een woordvoerder van de politie.De bestuurster, een 26-jarige vrouw uit het Friese Wolvega, kon zelf uit de auto komen. Daarna werd de wagen aangereden door de trein, die het voertuig tientallen meters meesleepte.In eerste instantie meldde ProRail dat de auto op het spoor stil was komen te staan door pech, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.Beelden van het bizarre ongeluk werden druk gedeeld op sociale media:De trein raakte beschadigd, de auto was total loss. Honderden treinreizigers moesten worden geëvacueerd. Door het ongeluk lag het treinverkeer tussen Meppel en Steenwijk urenlang stil.Het onderzoek is inmiddels afgerond. Of de bestuurster van de auto een boete heeft gekregen voor deze actie kon de politie niet zeggen.