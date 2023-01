Getuigenissen openbaar over mishandeling 'foute' Nederlanders

Het Nationaal Archief heeft weer diverse dossiers openbaar gemaakt. Daaronder zijn documenten van A. van Tuyll van Serooskerken, voorzitter van de commissie die na de oorlog de misstanden onderzocht in de kampen waar verdachten van collaboratie met de Duitse bezetter waren opgesloten.

De stapels stukken omvatten verklaringen van deze 'politieke delinquenten'. Zo vertelt een man, die in 1910 geboren is, over zijn aankomst in een kamp in Zweeloo. "Wij zijn toen met zijn vijven hardlopende en onder voortdurende stokslagen en slagen met stukken ijzer het kamp ingedreven en door het kamp rond gejaagd. Met een stuk hout heb ik een harde slag op het hoofd gekregen, tengevolge waarvan ik bloedend verwond werd en bewusteloos ben geraakt."

Kamp Westerbork

De man zegt dat hij later ook in Kamp Westerbork is mishandeld, dat hij dat ook meermaals met andere geïnterneerden zag gebeuren en dat mensen hun verblijf daar met de dood moesten bekopen. "In dit kamp overleed gemiddeld één gedetineerde per dag, vooral in de begintijd."

Een lotgenoot uit 1892 vertelt over Westerbork: "Er werd zodanig honger geleden dat gedetineerden gras, mieren en onkruid aten." Een jongen van 17 is er volgens hem "aan uitputting gestorven". Een vrouw, uit 1922, die in Sellingerbeetse - net over de grens met Groningen - zat, vertelde dat daar ook baby's stierven die er met hun moeder waren ondergebracht.

Buiten Drenthe

Er staan niet alleen getuigenissen in uit Zweeloo en Westerbork, ook uit onder andere de Cellenbarakken in Scheveningen. Een getuige, geboren in 1906, vertelde over zijn verblijf in de Cellenbarakken dat hij "op Houtrust" moest helpen met opruimen van prikkeldraad, met zijn handen en op de sokken: "Drie bewakers stonden om ons heen en wij werden steeds daarbij geslagen om ons tot harder werken te drijven. Wij werden verplicht, als een rol prikkeldraad klaar was, deze rol op onze blote rug naar een andere plaats te vervoeren. Onder het lopen werden wij met de kolf van het geweer geduwd en met knuppels geslagen."

Later moest hij met zijn handen verstopte wc's schoonmaken. Tien dagen lang werd hij ook in zijn cel door drie mannen drie keer per dag twaalf keer met een gummiknuppel op zijn achterste geslagen.

Gearresteerde arts

Een vrouw uit 1911 die in de Cellenbarakken zat, zegt dat ze na tien maanden daar nog 41 kilo woog, dat de 'bewaarsters' haar kleding stalen en dat gevangenen soms maanden niet mochten douchen. Ook werden gedetineerde vrouwen geslagen, soms in aanwezigheid van hun dochters.