Het negatieve imago van piratenmuziek moet de prullenbak in: 'We moeten het omarmen'

Vraag producer Martin Sterken uit Valthermond om mee te denken over muziek waar hij zich sterk voor maakt en de ideeën vliegen in no time om je hoofd. Zo ging het ook toen Peter Zwiers, voorzitter van Stichting Piratencultuur, op Facebook vroeg wat de piratencultuur een boost zou kunnen geven.

Sterken bedacht zich niet en stuurde hem het ene na andere idee. Het leidde ertoe dat Sterken met ingang van dit jaar het stokje van het PvdA-raadslid heeft overgenomen als stichtingsvoorzitter.

Van een gespreid bedje wil Sterken niet spreken, maar dat de piratencultuur in 2021 werd uitgeroepen tot immaterieel erfgoed, helpt hem in ieder geval om de muziekcultuur nóg beter op de kaart te zetten, zo zegt hij. "Vooral omdat er nog altijd een behoorlijke stempel op de piratenmuziek zit. Het wordt nog altijd geassocieerd met illegaal muziek maken door zendpiraten. Maar het is veel meer dan alleen dat. Piratenmuziek is een muziekstroming op zich, die een bepaald gevoel oproept", omschrijft hij.

Nieuwe generatie

Samen met Jimme Nordkamp en Annemieke Wissink vormt de muziekproducer het bestuur van de stichting, die het positieve beeld van de piraten wil benadrukken en de piratencultuur in stand wil houden. "Heel belangrijk", benadrukt de Valthermonder. "Je ziet mensen losgaan op feesten waar piratenmuziek wordt gedraaid die al was gemaakt, ver voordat sommige van die feestgangers geboren waren. Dat is bijzonder, want daardoor groeit een nieuwe generatie op met piratenmuziek."

"Als nieuwe voorzitter van de stichting ga ik de komende tijd kijken waar behoeftes liggen binnen de piratencultuur", gaat hij verder. Een missie die misschien wat vaag klinkt, maar Sterken wil er maar mee zeggen dat hij graag van anderen wil horen wat de piratencultuur voor hen betekent. "Ik begin helemaal blanco, dus ik wil zoveel mogelijk informatie verzamelen, het liefst online op een plek waar iedereen bij kan. We moeten piratenmuziek omarmen, maar wie doen dat al? Dat wordt het startpunt."