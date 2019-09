Assen tonnen kwijt aan drie afgetreden wethouders

Hoe zit het met wachtgeld?

Vertrekt een wethouder al binnen drie maanden, dan geldt een half jaar wachtgeld. Vertrekt een wethouder na drie maanden, om wat voor reden dan ook, dan heeft hij of zij recht op twee jaar wachtgeld.



Is de wethouder langer dan twee jaar in functie geweest? Dan duurt de wachtgeldregeling maximaal drie jaar en twee maanden. Het eerste jaar krijgt de vertrokken bestuurder 80 procent van het bruto maandsalaris, vermeerderd met de vakantieuitkering en de eindejaarsuitkering. Het jaar erop gaat het om 70 procent.

Daarbij is al rekening gehouden met de nieuwe baan die de in juni opgestapte ex-VVD-wethouder Roald Leemrijse heeft als manager bij de WMD , de Waterleidingmaatschappij Drenthe. Hij begon daar in september en heeft dus drie maanden op volledig wachtgeld gestaan. Maar ondanks zijn nieuwe baan, krijgt hij ook nog wachtgeld tot uiterlijk 1 juni 2021. Bij de WMD verdient hij namelijk veel minder dan als wethouder.Het salaris van een wethouder in een stad als Assen is nu bijna 8000 euro bruto, omdat het een gemeente is met 67.000 inwoners. Daar komt nog vakantiegeld en een dertiende maand bovenop . Per 1 januari gaat het wethouderssalaris naar ruim 8100 euro.Gea Smith van GroenLinks vertrok in januari van dit jaar. Na negen maand wethouderschap merkte ze dat het toch niet haar ding was. Ze worstelde enorm met de functie, telde haar knopen en vertrok. Zij heeft nog geen andere baan. VVD'er Roald Leemrijse volgde in juni, na een breuk met zijn fractie. En Janna Booij van Stadspartij PLOP diende gisteren haar ontslag in, omdat de partij uit de coalitie stapt uit onvrede over de bezuinigingen.Als Smith en Booij niet elders aan de slag komen, gaat dit Assen meer dan drie ton kosten. Daar komt het aanvullende wachtgeld voor Leemrijse bij.Alles bij elkaar is Assen trouwens nog enkele tonnen meer kwijt aan oud-wethouders de komende jaren. Want behalve deze drie gesneuvelde wethouders, staan sowieso nog twee oud-wethouders uit de vorige bestuursperiode op wachtgeld. Zij vertrokken in mei 2018 na de gemeenteraadsverkiezingen.Wethouder Ruud Wiersema van Stadspartij PLOP was daar één van. Hij is goed voor zo'n 2,5 ton aan wachtgeld. Anry Kleine Deters , die in oktober 2017 naar Assen werd gehaald door D66, was acht maanden wethouder. Zij heeft nu een trainings- en adviesbureau en is ook Statenfractievoorzitter van D66. Zij krijgt na aftrek van haar eigen inkomsten wachtgeld vanuit Assen.Oud-PvdA-wethouder Albert Smit, nu trouwens raadslid, krijgt geen wachtgeld. Hij had al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, toen hij mei vorig jaar vertrok als wethouder.Over de periode 2014 tot en met 2018 was Assen bijna zes ton kwijt aan wachtgeld, verdeeld over 8 oud-wethouders. Dat bleek deze zomer uit een onderzoek van EenVandaag