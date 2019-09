Uitzinnig publiek ontvangt 's werelds beste motorcrossers op TT Circuit

Alle landen hebben drie coureurs afgevaardigd. Zij rijden allemaal twee wedstrijden. Herlings vertegenwoordigt ons land in de MXGP-klasse. Calvin Vlaanderen rijdt in de MX2 en Glenn Coldenhoff zien we in de Open klasse. De resultaten van de drie coureurs worden bij elkaar opgeteld. Het slechtste resultaat mag geschrapt worden. Alle resultaten samen bepalen welk land er met de wereldtitel vandoor gaat. Nederland won in het 72-jarige bestaan van de wedstrijd nog nooit. Wel werd Oranje al zeven keer tweede.Morgen zijn de trainingen op het TT Circuit, zondag volgen de wedstrijden. Het is voor het eerst in vijftien jaar dat de wedstrijd weer in Nederland wordt verreden.