Van Gogh Huis half jaar dicht: 'Dankzij snufjes straks verhaal van Vincent binnenstappen'

Mastwijk: "Mensen staan na een bezoek aan dat kamertje soms met de tranen in de ogen." Volgens Stoel-Snater is het mooi dat dit verblijf straks via de oude gelagkamer kan worden bereikt. "Bezoekers hoeven straks niet meer langs de toiletten in een achterliggend gangetje om er te komen. Dat was ook niet bepaald ideaal."

Hoe de nieuwe opzet er ook uit komt te zien, volgens beide bestuursleden is het van belang dat er een historisch goed onderbouwd verhaal wordt verteld. Stoel-Snater: "Dat hebben we zelf ook altijd nagestreefd. En dat lukte dankzij de 23 buitengewoon gedetailleerde brieven die Vincent vanaf hier aan zijn broer Theo schreef." Mastwijk: "We willen geen gelikt of geromantiseerd verhaal. Het moet gestoeld zijn op wat we feitelijk weten. En dat weten we dankzij die brieven."

10.000 bezoekers

Naast de vernieuwingen in het Van Gogh Huis, maakt ook de organisatie zelf een vernieuwingsslag door. Tot nu toe zijn het vrijwilligers, momenteel dertig mensen, geweest die de erfgoedattractie in de benen hielden. Mastwijk: "Ze zijn ontzettend belangrijk voor ons, maar voor sommige taken is een professional wenselijker."

Denk aan de boekhouding, pr maar ook bestuur. Zo is het de bedoeling dat er dit jaar ook een parttime directeur wordt aangetrokken. Deze betaalde krachten moeten ook bijdragen aan het realiseren van meer bezoekers. In voorgaande jaren trok het Van Gogh Huis gemiddeld 4000 mensen per jaar. Dat moeten er straks 10.000 worden, aldus Mastwijk.

Een uur tijd