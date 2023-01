Eigenaar gesloopte brommobiel door vuurwerk: 'Ben er kapot van, zonder kom ik nergens'

Aalf was op het moment van de knallen thuis, maar heeft niets meegekregen van de explosies. Overbuurman William Pezy schrok wel wakker. Na het horen van zijn autoalarm besloot hij te kijken wat er aan de hand is, maar zag niets. De volgende dag ziet hij pas dat niet zijn auto, maar die van Aalf is verwoest.

'Een doordachte actie'

Op beelden van een camera van Pezy is de gebeurtenis te zien. Rond kwart voor vier in de nacht loopt een groep jongens langs de auto. "Vervolgens verdwijnen ze weer. Even later komen ze terug. Een van de jongens gooit het raam in en een ander gooit vuurwerk naar binnen. Een duidelijke, doordachte actie dus", vertelt Pezy.

De eigenaar heeft geen idee waarom juist zijn 45-kilometerwagen doelwit werd. "Ik zou niet weten wie mij dit aan wil doen. Ik heb geen vijanden."

'Zonder brommobiel kom ik nergens'

Hoewel de exacte schade nog vastgesteld moet worden, denken Pezy en Aalf niet dat de ravage nog te herstellen is. "Enorm triest. Wat voor nut heeft dit? Ik ben afhankelijk van de wagen, want lopen en fietsen is voor mij erg moeilijk. Zonder brommobiel kom ik nergens meer", zegt Aalf bedroefd.

Aalf gaat aangifte doen van het geweld. Zijn buurman denkt te weten wie de daders zijn. "Op de beelden zijn kenmerken van de daders te zien, zoals kleding en een bepaalde manier van lopen. Dus ik heb wel een idee. Het is nu aan de politie om uit te zoeken of dat inderdaad die heren zijn."

Pezy is vastbesloten om de daders te vinden. "Ik hoop dat we ze vinden, want dit soort tuig hoort aangepakt te worden en moet boeten."