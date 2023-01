Welke nieuwe toekomst wacht postkantoor, kantongerecht en oude bieb in Emmen?

De oude bibliotheek staat op de hoek van de Sterrenkamp en de Hoofdstraat. Ze is gebouwd in 1964 en geopend in 1965. Het pand deed dienst als leeszaal tot de verhuizing naar de huidige plek aan het Noorderplein in 1988. Ontwikkelaars SD Projecten en MM Vastgoed namen het pand in 2020 over en presenteerden vorig jaar de plannen voor een appartementencomplex met tien tot twaalf woningen. De verkoop is inmiddels gestart, vertelt projectontwikkelaar Sander Dragstra.