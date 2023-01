Opnieuw lekkages in parkeergarage onder Willinkplein in Emmen

Aannemer Akor, de bouwer van de garage, heeft toen enkele aanpassingen doorgevoerd. De plekken waar leidingen de garage ingaan zijn onder meer allemaal gecoat. De ingrepen leken aanvankelijk afdoende. Maar een omwonende die gebruik maakt van de garage laat weten dat er na bijna twee jaar weinig is veranderd. "Soms ligt er een klein plasje bij de uitgang, soms ook erg veel water."

De gemeente, eigenaar van de parkeergarage, laat weten opnieuw onderzoek te laten doen naar de lekkages. "We wachten de volgende zware regenval af om te achterhalen waar de lekken precies zitten", aldus een woordvoerder. "We weten momenteel namelijk niet precies waar die precies zitten. Dan wordt het ons ook duidelijk hoe we dit kunnen oplossen."