Menners kijken uit naar EK en WK in Exloo: 'Zo gaaf'

Exloo is eind augustus het toneel van het EK vierspannen en het WK paramennen dat op het Hippisch Centrum in het dorp wordt georganiseerd. Het is de tweede keer dat het Europese Kampioenschap op Nederlandse bodem wordt gehouden. In 2011 is het in Breda georganiseerd.

"We hebben gezegd, toen we begonnen, dat we het meest veelzijdige centrum van het noorden willen worden", zegt Lieuwe Koopmans van het Hippisch Centrum. "En daar is het EK en WK onderdeel van."

Vorig voorjaar tijdens de jaarlijkse, internationale menwedstrijd is het idee om het EK vierspannen en WK paramennen ontstaan. "We hadden al wat aanpassingen gedaan voor die wedstrijd. En de bondscoach was hier ook. Die belde twee dagen later dat het EK nog vrij was. Met de vraag of dat niet wat voor ons is."

'Neusje van de zalm'

Mede door de financiële steun van sponsoren en de provincie Drenthe vindt het kampioenschap plaats. "Ik denk dat dit prima past. We zijn natuurlijk als Drenthe een fietsprovincie. En je kan hier goed wandelen. Paardrijden past prima in dit rijtje", zegt gedeputeerde Henk Brink. "Paardrijden is een grote sport in onze provincie. En hiermee heb je twee topevenement, waar wereldkampioenen aan de streep staan. Dan is mennen het neusje van de zalm wat mij betreft."

Er is nog wel wat werk aan de winkel, voor het zover is, zegt Koopmans. "Het hele terrein wordt vernieuwd. In het najaar zijn we begonnen met het egaliseren van het land. De hindernissen voldoen prima voor een wedstrijd, maar voor het EK en WK nog niet. De bouwers zijn tussen kerst en het nieuwe jaar al druk bezig geweest met het vernieuwen. Het is nog niet klaar, maar de basis staat."

'Doel is goud'

Ingrid Veneman uit 2e Exloërmond is de regerend Nederlands kampioene paramennen. Ze heeft maar één doel dit jaar: dat is goud op het WK in eigen provincie. "Het is zo gaaf om op een WK te rijden in eigen provincie. En dat ook tussen de EK vierspannen. Dat is zon geweldige ambiance. Het doel is goud. Dat zou gaaf zijn. Maar ik ben niet de enige, er doen onwijs goeie menners mee. Maar we gaan ervoor."

Bram Chardon uit Schipluiden is huidig Europees Kampioen en hoopt dat opnieuw te worden in eigen land. Zijn grootste concurrent dan in Exloo is zijn vader IJsbrand Chardon. "Het EK is een belangrijk evenement voor ons land", zegt hij.

"We hadden eerst wel onze vraagtekens bij de locatie. We dachten: Weet die man wel wat 'ie doet?", doelt hij op organisator Koopmans. "Een wedstrijd is nog niet gelijk een kampioenschap. Maar we hebben vandaag een rondje gelopen. En na vijf minuten wisten we al: Dat zit hier wel goed. We kijken er gigantisch naar uit."