Oppermachtig FC Emmen naar 3-0 zege tegen ADO Den Haag

Door de zege klimt FC Emmen naar een plek boven de streep. De Drentse club staat nu op de belangrijke 15e plaats met 7 punten uit 8 duels.FC Emmen was heer en meester in de eerste helft. De formatie van trainer Dick Lukkien, die de geschorste Michaël Heylen miste (voor hem speelde Keziah Veendorp), kreeg in het eerste kwartier al vier grote kansen. De grootste was voor Michael de Leeuw die na een steekpass van Sergio Peña de bal van dichtbij naast schoot. De meest fraaie poging was Luciano Slagveer die de bal met de hak over de goal van Luuk Koopmans volleerde.In de zestiende minuut viel dan toch de verwachte goal, alleen niet door een speler van FC Emmen. ADO-middenvelder John Goossens tikte een voorzet van Emmen-linksback Jan Niklas Beste achter zijn Koopmans: 1-0.Nadat Luciano Slagveer een kans op 2-0 liet liggen kreeg Emmen een domper te verwerken. Nick Bakker raakte geblesseerd, zonder in de duel te komen. De centrumverdediger leek zich te verstappen en moest zich (met een knieblessure) laten vervangen. Ferhat Görgülü was zijn logische vervanger.Pas in het laatste kwartier van de eerste helft meldde ook Den Haag zich af en toe in de vijandelijke zestien. Een schot van Malone ging voorlangs de goal van Dennis Telgenkamp en een kopbal van Pinas ging naast. Aan de andere kant schoot Robbert de Vos nog een keer in het zijnet en datzelfde deed Slagveer op slag van rust. Kortom op basis van het aantal kansen was de marge van één doelpunt magertjes.Een tweede domper kreeg Emmen direct na rust te verwerken toen Jan Niklas Beste ook met een knieblessure per brancard van het veld moest. De verdediger leek zich te verstappen bij een verdedigende actie. Lorenzo Burnet was zijn invaller. Kort na die pijnlijke aftocht kreeg Den Haag een levensgrote kans op de gelijkmaker. Beugelsdijk zag zijn inzet gekeerd worden op de doellijn van Emmen. Kort na de kans dook Summerville gevaarlijk op voor Dennis Telgenkamp, maar door een fluitsignaal vanaf de tribune leek de aanvaller zijn actie te staken.Na een afstandschot van Beugelsdijk (corner getikt door Telgenkamp) nam FC Emmen het heft weer in handen. Na een prachtige aanval over de rechterkant kwam de thuisclub op 2-0. Luciano Slagveer legde de bal heerlijk neer voor captain De Leeuw, die de bal achter Koopmans gleed. De Leeuw scoorde in de 69e minuut en vijf minuten later was het duel helemaal beslist. Dit keer was het Slagveer die de goal maakte na een verre bal van Telgenkamp: 3-0.Vlak voor tijd had Burnet de stand nog naar 4-0 kunnen tillen, maar de kopbal van de invaller belandde op de paal.