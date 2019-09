ACV - Eemdijk live op rtvdrenthe.nl

De nog ongeslagen club uit Assen pakte in de eerste vier duels 8 punten en staat daarmee op plek 5, achter vier clubs die tot nu toe 9 punten hebben verzameld.Eemdijk is na vier duels terug te vinden in de middenmoot, met 6 punten. De twee thuisduels (tegen Flevo Boys en Purmersteijn) werden gewonnen, terwijl bij Genemuiden en SDC Putten een nederlaag werd geleden door de ploeg van trainer Willem Romp, die aan zijn eerste seizoen bezig is bij Eemdijk.ACV is het seizoen prima begonnen, al liet de ploeg van trainer Fred de Boer toch twee keer onnodig punten liggen. In de competitie-ouverture tegen Buitenpost werd het ondanks legio kansen 1-1 en bij SC Genemuiden werd het 2-2, al werd de Asser club in dat duel onterecht benadeeld na een onterechte rode kaart voor aanvoerder Daniël Schans. De kaart die later overigens werd geseponeerd.Net als ACV heeft Eemdijk een jaar 3e divisie-ervaring. Beide ploegen degradeerden meteen. ACV deed dat twee seizoenen geleden, Eemdijk het afgelopen seizoen.