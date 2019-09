Lukkien, De Leeuw en Slagveer blikken terug op grootste eredivisiezege

Het klinkt misschien gek, maar als ik lekker in mijn vel zit en veel zelfvertrouwen heb dan hoef ik niet eens rekening te houden met een keeper. Luciano Slagveer, de maker van de 3-0 tegen ADO Den Haag

Michael de Leeuw kreeg van de supporters in het stadion de meeste stemmen, maar liet na afloop weten ook prima te kunnen leven als de keuze op Dennis Telgenkamp was gevallen. Volgens de captain van FC Emmen speelde de doelman van Emmen een ijzersterke wedstrijd. "Hij verrichten een aantal cruciale reddingen en was sterk in het meevoetballen." De keeper leverde zelfs nog een assist af.Die assist was de aanleiding voor de derde goal van Emmen, gescoord door Luciano Slagveer. De pijlsnelle aanvaller, die net als tegen Feyenoord vanaf rechts speelde tegen ADO, reageerde attent en schoot vanuit een moeilijke hoek de bal achter doelman Koopmans. "Dat deed ik puur op intuïtie. Het klinkt misschien gek, maar als ik lekker in mijn vel zit en veel zelfvertrouwen heb dan hoef ik niet eens rekening te houden met een keeper. Dan weet ik dat ik zo'n bal binnenschiet."Slagveer lijkt in zijn spel en klinkt in het interview compleet anders dan de Slagveer op het trainingskamp in Spanje, nu negen maanden geleden. "Dat klopt wel. Ik heb in de spiegel gekeken en heb beseft dat het beter moet."Trainer Dick Lukkien was blij voor Slagveer, die hij na een assist en dus een goal in de 88e minuut wisselde. De oefenmeester liet in het midden of het een publiekswissel was, al had het daar alle schijn van. Helemaal omdat Slagveer zeker 80 meter moest overbruggen en bij zijn wandeling naar de dug-out een staande ovatie kreeg. "Dat gun ik hem van harte, omdat hij een hele belangrijke rol heeft in onze manier van spelen. Ik heb vorig jaar al gezegd, en dat klinkt gek voor een rechtermiddenvelder of aanvaller, dat hij ervoor zorgt dat we verdedigend heel goed staan. En dit seizoen voegt hij ook nog eens diepgang en effectiviteit toe aan zijn spel."