Deze drie Drentse artiesten zijn geselecteerd voor Hit the North

Muzikanten Lisa Ploeger, Marit Nygård en Thyrza Postma zijn geselecteerd voor Hit the North. Dat is een ontwikkelingstraject vanuit onder meer Eurosonic Noorderslag voor jonge muzikanten.

Behalve de drie Drenten, zijn ook drie Groningers en drie Friezen uitgekozen. Ze krijgen een muziekcoach die ze een jaar lang ondersteunt en begeleidt. "In totaal volgen de acts twee bootcamps verdeeld over twee weekenden in het jaar vol met meetings, excursies, coachingsessies en masterclasses. Deze sessies gaan onder andere over podiumpresentatie, marketing, management en financiën."