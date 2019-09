Telgenkamp na de nul en een assist: Deze moesten we ook winnen

Ik was wel benieuwd hoe we het zouden doen na afgelopen zondag tegen Feyenoord. In die wedstrijd kan iedereen zich wel opladen. Gelukkig konden we dat vanavond weer. Dennis Telgenkamp, keeper van FC Emmen

"Ik had het eerst niet door. Ik dacht dat Michael (De Leeuw) die bal nog verlengde, maar dat bleek dus niet zo te zijn", aldus Telgenkamp die voor de tweede keer dit seizoen de nul hield."We hebben een terechte zege geboekt. In de eerste helft hebben we slechts één kans weggegeven en hadden we er zelf eigenlijk meer moeten maken dan één treffer. Dat had ons problemen kunnen opleveren in de tweede helft, maar gelukkig kwamen we de beginfase na rust goed door en konden we uiteindelijk vrij gemakkelijk uitlopen naar een 3-0 zege."Volgens de ervaren doelman wilde Emmen dit duel ook echt winnen, daar waar in andere wedstrijden de ploeg op voorhand ook wel zou kunnen leven met een punt. "En ik denk dat je dat ook wel hebt kunnen zien. Het was niet zo dat we speelden om niet te verliezen, maar om te winnen. Ik was wel benieuwd hoe we het zouden doen na afgelopen zondag tegen Feyenoord. In die wedstrijd kan iedereen zich wel opladen. Gelukkig konden we dat vanavond weer."