Schade jaarwisseling lijkt aanzienlijk minder dan andere jaren

Westerveld schadevrij

Opmerkelijk is dat de gemeente Westerveld dus schadevrij de jaarwisseling is doorgekomen. Voor burgemeester Rikus Jager kwam het niet als een grote verrassing. De afgelopen jaren had de gemeente al weinig problemen met vuurwerk. "Als de politie je dan 's ochtends belt en laat weten dat alles rustig is verlopen, dan is dat wel fijn om te horen."

Volgens Jager hebben ze weinig overlast, omdat ze ruim van tevoren met carbidschieters en de jeugd om tafel gaan. "Dat doen we al jaren. Toen ik hier kwam hadden we helemaal nog niet goed in kaart hoeveel carbidgroepen er waren. Dat weten we nu wel. Samen met die groepen en de jeugd overleggen we wat wel en niet kan tijdens de jaarwisseling."

Dat gaat volgens hem vaak onder het genot van een plakje koek en een goede kop koffie. "Af en toe eten we ook weleens een patatje samen. Je merkt dat ze het ook wel leuk vinden om met ons te overleggen. Ik maak tijdens die gesprekken wel duidelijk dat zowel de gemeente als de carbidschieters en vuurwerkafstekers verantwoordelijk dragen. Het gaat om wederzijds vertrouwen, want ik steek ook mijn nek voor deze mensen uit."