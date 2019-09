Ondernemen in Drenthe: Lekkers vanuit de kofferbak

Want zo heet het cateringbedrijfje van Jolanda van der Velde uit Hoogersmilde. Een foodtruck, vanuit de kofferbak."Je kunt mij het beste onder 'catering op locatie' schalen. Dat kan zijn feestjes en evenementen bij particulieren of bedrijven", vertelt Jolanda. "De drie hoofdzaken die ik eigenlijk doe zijn koffie, poffertjes en hapjes."Ze legt uit dat je als cateraar wel met de trends mee moet gaan. "Het was heel veel barbecue de afgelopen jaren en dat verandert weer een beetje. De markt is wel in beweging." Tapasgerechten zijn volgens de kok uit Hoogersmilde nu in trek."Ik heb heel veel gedaan in de horeca, maar als ik kijk hoe dit is... Dat je voor jezelf bezig bent en dat het niet voelt als werken, dan is dat helemaal mooi." Jolanda staat het liefst achter haar rode Bedford op locatie, met klanten in contact. "Eten en drinken zijn echt hobby's van mij. Dat is het altijd al geweest en dat zal het ook altijd wel blijven."Ondernemers zitten doorgaans niet stil en ook Jolanda heeft nog wel ideeën. "Ik zit erover na te denken om deze herfst een oldtimercaravan op te zoeken en om dan daar weer mee verder te gaan. Dan heb je gewoon iets meer mogelijkheden."