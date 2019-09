Tijdelijke directeur Wildlands minder tijdelijk dan gedacht

In het voorjaar vroeg de Raad van Commissarissen van het dierenpark aan Van Engelen of hij zijn functie wilde verlengen tot het einde van dit jaar . Daar is een nieuw verzoek bij gekomen.Van Engelen blijft nu tot eind volgend jaar interim-directeur bij Wildlands. Hij blijft dus nog eens een jaar langer. Zijn tijdelijke functie is iets minder tijdelijk dan gedacht. Erik van Engelen vertelt in het Radio Drenthe-programma Cassata: "De Raad van Commissarissen is erg blij met de samenwerking en wil deze verlengen. En ik vind het ontzettend leuk om te doen, want ik ben absoluut nog niet klaar."De tijdelijke directeur ging uit van een avontuur voor een kortere tijd: "Maar het bleek allemaal nogal complex te zijn. We willen deze dynamiek vasthouden en ik ga ervoor! We gaan de goede kant op."Onder Van Engelen zijn er verschillende veranderingen ingezet en er zijn er nog meer op komst. Zo worden verschillende dierenverblijven aangepast, de horeca wordt onder handen genomen en er zijn in de toekomst meer dieren te zien.De interim-directeur is naar eigen zeggen best tevreden over de aanpassingen tot nu toe . Wildlands draaide miljoenen euro's verlies, onder meer vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. Van Engelen zegt dat die aantallen het eerste deel van dit jaar positiever waren dan voorspeld. Ook wordt het park in Emmen weer beter beoordeeld door bezoekers. In de zomer vielen de aantallen wel wat tegen, volgens Van Engelen onder meer door de twee hittegolven.Hij gaat voor dit jaar nog uit van een verlies van vier miljoen euro. Van Engelen meldt dat er tot nu toe voor 6,5 miljoen euro is gesneden in de kosten. Zo heeft Wildlands afscheid genomen van 35 personeelsleden.