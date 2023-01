Energiecoöperatie: 'Trek vergunning van bouwer zonnepark Zuidvelde in'

Politieke keuze

ECN regelt dat lokale eigendom voor de bedrijven Chint Solar en TP Solar. Maar Ankehaar Solar en ECN werken niet meer samen. "Ankehaar Solar wil al langer niet door met ons, maar we komen nu met een statement. Ankehaar Solar heeft de samenwerking met ons eenzijdig verbroken, op motieven die voor ons onbekend zijn. Ze willen niet langer samenwerken en zijn dat ook niet verplicht. Maar ze komen niet met een alternatief om het lokaal eigendom handen en voeten te geven", zegt Jeroen Niezen namens ECN.

Dat de gemeente Noordenveld desondanks wel een vergunning voor de bouw afgeeft aan het bedrijf van de gebroeders Janssen, kan Niezen niet rijmen. "Het strookt niet met het beleid van de gemeente rondom zulke plannen. Dit is een politieke keuze, die wij niet steunen."

Verbaasd

Bart Janssen van Ankehaar Solar geeft een andere voorstelling van zaken. "Het is namelijk niet zo dat wij de samenwerking met ECN hebben opgezegd, dat is pertinent onwaar."

Volgens Janssen heeft ECN juist het vertrouwen in Ankehaar Solar opgezegd. "Dat deden zij afgelopen jaar per brief. En dan is er geen weg meer terug."

Alternatief

Broer Jannes Janssen is verbaasd dat ECN nu een oproep doet aan de gemeente om geen vergunning af te geven. "We willen juist een zonnepark realiseren waarin de omgeving centraal staat", zegt hij. "Samen met de omgeving willen we invulling geven aan het lokaal eigendom. Dit kan op individuele basis maar ook collectief. Als omwonenden of inwoners van de gemeente Noordenveld zich willen verenigen in bijvoorbeeld een stichting of een vereniging, dan werken we hier graag mee samen."

Janssen zegt een alternatief te willen bieden voor Energiecoöperatie Noordseveld, wat op dit moment de enige energiecoöperatie van Noordenveld is. "Gezien de eerste reacties, denken we dat hier behoefte aan is." Geheimzinnig zijn de gebroeders niet over deze vorm van lokaal eigendom. "Alles is namelijk keurig op onze site terug te lezen."

Janssen zegt het statement van ECN te betreuren. "Dit komt de ontwikkeling van het zonnepark en de energietransitie niet ten goede. Het is alleen bedoeld om de raad in verwarring te brengen."

Reactie gemeente

Wethouder Kirsten Ipema vindt het ook jammer dat ECN nu met dit statement naar buiten komt. Volgens haar hebben de gebroeders Janssen een prima manier gevonden om zelf het lokaal eigendom te regelen. "Zij geven de directe omgeving gratis aandelen. Wie wat verder weg woont, moet er wel voor betalen. De aandelen kunnen individueel worden uitgegeven, maar ook collectief zodat er een eigen coöperatie kan worden gestart."