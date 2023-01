Twee supermarkten mogelijk op PBH-terrein Zuidlaren: ondernemers blij, Klankbordgroep teleurgesteld

Er is ruimte voor twee supermarkten aan de voorzijde van het Prins Bernardhoeveterrein in Zuidlaren. Dat blijkt uit een 'volumestudie' naar het veelbesproken terrein in Zuidlaren. Op 17 januari worden de plannen gepresenteerd aan de gemeenteraad van Tynaarlo.

Wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) wil daarom niet al te veel uit de doeken doen over de uitkomsten van deze volumestudie (een onderzoek naar wat wél en niet past op het PBH-terrein, red.). Maar dat is gebleken dat er plek is voor twee supermarkten, lekte al eerder uit. "Hoe dat er verder architectonisch uit komt te zien, is nog niet besloten. Dat gebeurt pas later. Daar zullen we ook de inwoners bij gaan betrekken."

Klankbordgroep later aan bod

De afgelopen maanden heeft de gemeente Tynaarlo vooral met Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ) gesproken over het PBH-terrein. Er is in het verleden al veel overleg geweest, zegt Vellinga. "Daarbij hebben we aan alle inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden en hoe zij het PBH-terrein voor zich zien. We willen na de presentatie van de plannen ook weer van veel mensen horen wat ze ervan vinden."

De Klankbordgroep die in 2012 in het leven werd geroepen, is hierbij nog niet aan bod gekomen. "We vonden het niet handig om aan de voorkant met de Klankbordgroep al te gaan zitten. Dat wil niet zeggen dat we hun mening niet willen horen, integendeel. We hopen juist dat zij de komende tijd weer mee gaan denken. Maar we hebben gezegd: jullie krijgen op hetzelfde moment als alle inwoners te horen hoe de plannen ervoor staan."

'Gaan niet terug'

Dat geldt niet voor de VOZ. De ondernemers zitten al sinds de zomer om tafel met de gemeente. "De VOZ speelt een andere rol dan de Klankbordgroep, dat klopt. De VOZ heeft een duidelijke visie over hoe je het winkellint moet verbinden met het PBH-terrein", zegt Vellinga. "Je hebt de ondernemers nodig om een leefbaar Zuidlaren te hebben."

Vellinga benadrukt nog maar eens dat ook de 'gewone inwoners' nog aan bod komen. "Wat wij op de 17e presenteren aan de raad, is echt een volumestudie. Wat kan er op het terrein? Hoe het er allemaal precies uit komt te zien, daar hebben inwoners nog genoeg over te zeggen. En ook het plan dat wij presenteren is niet definitief, daar kan aan gesleuteld worden. Maar ik wil nu wel tempo maken. Ik ga niet opnieuw een plan maken. Ik heb dan ook goede hoop dat veel mensen zeggen: het begint erop te lijken, hier kunnen we verder mee."

Klankbordgroep ongerust, VOZ blij

Henk Munting van de Klankbordgroep is er niet gerust op. "We zijn zeer ontevreden over de manier waarop de gemeente met ons omgaat", zegt hij. "Terwijl ze ons links laten liggen, wordt er volop gesproken met VOZ. Ik heb tegen de wethouder gezegd dat hij met twee maten meet."