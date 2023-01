Naast Warners eigen collectie heeft de Stichting Zeemuseum Miramar in de afgelopen jaren veel contact over voorwerpen met Naturalis in Leiden. Een beschermde soort exposeren mag namelijk niet zomaar in Nederland. Uit de goede contacten vloeit ook de komst van de walvis voort. Een mooie verrassing noemt Westmaas het: "Oog in oog met een walvis, dat verwacht je niet in Vledder."

Bezoekersaantallen stijgen

Volgens Westmaas zakten de bezoekersaantallen in de afgelopen jaren, maar dat is het afgelopen jaar gekanteld. Door nieuwe activiteiten aan te bieden in de schoolvakanties en door de komst van extra vrijwilligers met verschillende expertises, zit het museum weer in de lift.

Ook de bouw van de kinderhoek is daar een belangrijk onderdeel voor geweest. Educatie krijgt als het aan Westmaas ligt straks een grotere rol."Het was de gedachte van Warners om kinderen niet met de handen op de rug gebonden naar de voorwerpen te laten kijken, maar om ze juist iets in de handen te geven. Dat wil ik terugbrengen."