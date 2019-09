Een lach en een traan tijdens de laatste Drentendag in Westerbork

Zalencentrum Meursinge in Westerbork was vandaag toch goed gevuld. Rond 10.00 uur was de aftrap met het zingen van het Drentse volkslied. Iedereen ging staan. Het zijn allemaal leden van de Drentse verenigingen van bijvoorbeeld Emmeloord, Enschede en Dronten. Daarvoor hadden ze samen al koffie gedronken met een stukje Drentse krentewegge.Een mooi moment ook voor voorzitter Jan Bruins van de Warkgroep Drenten in den Vrömde, de organisator van de Drentendag. "Mijn generatie ging buiten Drenthe werken. Drenthe bleef trekken. Maar toen was de wereld ook nog niet zo groot. Als je tegenwoordig van school komt, moet je eerst een wereldreis maken. Anders tel je niet mee."De generatie van Bruins vertrok vaak vanuit Drenthe vanwege werk, naar Eindhoven bijvoorbeeld. Vlak naast de Philips-fabriek staat de Drentse Wijk. Of naar Enschede en Emmeloord. In al die plaatsen ontstonden Drentse verenigingen, waar de Drentse cultuur en gebruiken in ere werden gehouden. Het was een hang naar de herkomst van de bewoners, misschien wel een beetje om het gemis te compenseren. Afstanden ware destijds 'groter' dan nu het geval is.Vandaag genoten de aanwezigen van optredens, verhalen, folklore en gedichten. Allemaal zagen ze een beetje op tegen het einde van de middag. "Het Drents geeft een soort band. Het is altijd gemoedelijk. Heel jammer dat het stopt", zo zegt een van de bezoekers. "Dit was gezellig, je ontmoet elkaar. Dus is het jammer dat het stopt."Voorzitter Jan Bruins van de Warkgroep sluit daarmee ook een periode af. Ze begonnen de dag met het Drents volkslied en sluiten de dag af met een optreden van het Drents Senioren Orkest. "Dan is het echt afgelopen. En dat zeg ik met tranen in de ogen."