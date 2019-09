Hardijk en Mulder te laat en op de bank, ACV onderuit

Ik werk al jaren bij deze club en ben nog nooit te laat geweest. Fred de Boer, trainer ACV over Matthijs Hardijk en Justin Mulder die voor de tweede keer dit seizoen te laat kwamen

Want toen ging centrale vedediger Robert Talens opzichtig in de fout na een diepe bal op de gevaarlijke spits Selimi die het cadeautje gretig uitpakte: 1-0.Vanaf dat moment was het eenrichtingsverkeer op sportpark Catawiki, alleen speelde ACV lange tijd in een te laag tempo en met te weinig verrassing (en individuele acties) om de stugge groenhemden in verlegenheid te brengen. Dat veranderde wel in het laatste kwartier van de eerste helft. Toen kregen Arjen Hagenauw en Marco van der Heide twee prima kopkansen, maar gingen beide ballen naast.Een kwartier na rust beëindigde Fred de Boer de straftijd voor Hardijk en Mulder. Met deze twee verse krachten (ze kwamen voor Hagenauw en Jarno Deuring) en later nog Kevin Mennega voor verdediger Jim de Leeuw probeerde ACV het tij te keren. Hardijk raakte bij één van zijn eerste acties het zijnet, een hoge bal op Van der Heide werd door de aanvaller niet goed behandeld en pogingen van Gijs Jasper en Talens leverden ook niet het gewenste effect op. Eemdijk hield stand en ACV, zo was het overheersende gevoel vanaf de tribune, kon nog wel een uur spelen zonder te scoren.ACV-trainer Fred de Boer kreeg natuurlijk na afloop veel vragen over de straf die hij oplegde aan twee van zijn beste spelers in de eerste vier duels. "Een collega-journalist vroeg net ook al of ik de twee niet een andere straf had kunnen geven. Een paar weken corvee ofzo. Maar dat zijn typisch opmerkingen voor mensen die geen trainer zijn. Ik heb te maken met een team. Het is de tweede keer dat ze dit gebeurd. Ik zal je vertellen. Ik werk al jaren bij deze club en ben nog nooit te laat geweest."Door de nederlaag zakt ACV naar de 8e plaats in de hoofdklasse B met 8 puntn uit 5 duels. Koploper is SDC Putten met 12 uit 5. HZVV won op bezoek bij Berkum met 3-1 en staat nu 9e met 7 uit 5.